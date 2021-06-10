Изменить цены в меню Алматы

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Завершен2 заявки302 просмотра

макет - Алматы

https://disk.yandex.ru/d/85AjbKaCFkpPlw

нужно обновить цены, проверить вес

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$15
1 день
все хорошо,как обычно)
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад
noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
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