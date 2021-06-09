Доработать макет на figma

Прошу сделать макеты:А4 листовка на ТТ, баннер на сайт, рассылка Вотсап, пост ВК и Инста, сториз Инста. Макет можно взять за основу: https://disk.yandex.ru/d/v2Ik5o1fLlkMXQ Если можно, поменяйте только фоновый цвет, пожалуйста ...