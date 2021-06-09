Доработать макет на figma

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Закрыт6 заявок430 просмотров

Есть макет на фигма, необходимо внести ряд изменений по моему списку

Figma
4 года назад
deardeer
Андрей 
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