Для реализации масштабного рекламного проекта нужно создание ряда макетов - каталог 50 стр. - 7 типов листовок - презентация 15 слайдов - бигборды 3 типа Возможно потом потребуется еще. ...
Доработать макет на figma
Есть макет на фигма, необходимо внести ряд изменений по моему списку
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