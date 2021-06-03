Прошу сделать макеты:А4 листовка на ТТ, баннер на сайт, рассылка Вотсап, пост ВК и Инста, сториз Инста. Макет можно взять за основу: https://disk.yandex.ru/d/v2Ik5o1fLlkMXQ Если можно, поменяйте только фоновый цвет, пожалуйста ...
Дизайн рекламы
Для реализации масштабного рекламного проекта нужно создание ряда макетов
- каталог 50 стр.
- 7 типов листовок
- презентация 15 слайдов
- бигборды 3 типа
Возможно потом потребуется еще.
Пишите в личку
1) Дайте объективную оценку Вашего уровня (начинающий, средний, ТОПовый)
2) Примеры Ваших работ
3) Описание Вашего опыта (сколько лет, где, какой профиль)
4) Оценку Вашей производительности
- Сколько макетов средней сложности Вы обычно делаете в день
- Какое количество задач (макетов с нуля и корректировок) Вы обычно обрабатываете за день
- Сколько времени у Вас уходит на реализацию сложной задачи (вилка от до)
5) предложите свою методику расчета стоимости макета для ПОСТОЯННЫХ клиентов
- Минимальную стоимость проекта, за которую Вы готовы взяться
- час/день,
- простая/средняя/сложная
- Ваше предложение
7) Когда Вы готовы приступить и сколько времени готовы уделить нам?
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