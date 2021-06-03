Дизайн рекламы

Для реализации масштабного рекламного проекта нужно создание ряда макетов

- каталог 50 стр.

- 7 типов листовок

- презентация 15 слайдов

- бигборды 3 типа

Возможно потом потребуется еще.

Пишите в личку

1) Дайте объективную оценку Вашего уровня (начинающий, средний, ТОПовый)

2) Примеры Ваших работ

3) Описание Вашего опыта (сколько лет, где, какой профиль)

4) Оценку Вашей производительности

Сколько макетов средней сложности Вы обычно делаете в день

Какое количество задач (макетов с нуля и корректировок) Вы обычно обрабатываете за день

Сколько времени у Вас уходит на реализацию сложной задачи (вилка от до)

4) Если готовы полностью уделить нам свое время (отказавшись от других своих клиентов) во сколько Вы оцените месяц своей работы (от/до)

5) предложите свою методику расчета стоимости макета для ПОСТОЯННЫХ клиентов

Минимальную стоимость проекта, за которую Вы готовы взяться

час/день,

простая/средняя/сложная

Ваше предложение

6) Приглашать ли Вас в наши конкурсы на Weblancer (которые мы будем проводить по несрочным проектам)?

7) Когда Вы готовы приступить и сколько времени готовы уделить нам?