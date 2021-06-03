Дизайн рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок471 просмотр

Для реализации масштабного рекламного проекта нужно создание ряда макетов

- каталог 50 стр.

- 7 типов листовок

- презентация 15 слайдов

- бигборды 3 типа

Возможно потом потребуется еще.

Пишите в личку

1) Дайте объективную оценку Вашего уровня (начинающий, средний, ТОПовый)

2) Примеры Ваших работ

3) Описание Вашего опыта (сколько лет, где, какой профиль)

4) Оценку Вашей производительности

  • Сколько макетов средней сложности Вы обычно делаете в день
  • Какое количество задач (макетов с нуля и корректировок) Вы обычно обрабатываете за день
  • Сколько времени у Вас уходит на реализацию сложной задачи (вилка от до)
4) Если готовы полностью уделить нам свое время (отказавшись от других своих клиентов) во сколько Вы оцените месяц своей работы (от/до)

5) предложите свою методику расчета стоимости макета для ПОСТОЯННЫХ клиентов

  • Минимальную стоимость проекта, за которую Вы готовы взяться
  • час/день,
  • простая/средняя/сложная
  • Ваше предложение
6) Приглашать ли Вас в наши конкурсы на Weblancer (которые мы будем проводить по несрочным проектам)?

7) Когда Вы готовы приступить и сколько времени готовы уделить нам?

4 года назад
platonschukin
Платон 
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Верстка полиграфии
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