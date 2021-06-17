Адаптация макетов сетом ЧМ - 2

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Завершен3 заявки387 просмотров

исходники отдам ЛС

адаптировать макеты по всем форматам

1. добавить к названию NEW (как в примере)

2. сделат ьпо ценам 1489

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$7
1 день
все ок, спасибо,постоянное сотрудничество)
Всё прекрасно как всегда :)

Заявки фрилансеров

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
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2 года назад
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