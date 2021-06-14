Необходимо сделать крутой и стильный макет Текст : Документы И должно быть красиво отрисовано, можно цветами и яркими красками На оборотной стороне логотип
Допечатная подготовка визитки
Привет!
Есть утвержденная визитка, собраная в figma.
Необходимо оперативно перенести\подготовить ее для печати, сохранив при этом дизайн и пропорции.
Размер 85х55 мм,
разрешение не менее 300 dpi,
цветовая схема CMYK.
Выбранный исполнитель
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