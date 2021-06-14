Допечатная подготовка визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки387 просмотров

Привет!

Есть утвержденная визитка, собраная в figma.

Необходимо оперативно перенести\подготовить ее для печати, сохранив при этом дизайн и пропорции.

Размер 85х55 мм,

разрешение не менее 300 dpi,

цветовая схема CMYK.

Figma
4 года назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
11 минут назад

Выбранный исполнитель

WebBoroda
Ярослав 
44 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
$2
1 день
Оперативно и качественно, Благодарю!
Великолепный заказчик, с которым легко и приятно работать. Все быстро и четко. Рекомендую всем!

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Алена
 
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Павел
 
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12 лет в сервисе
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7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад
WebBoroda
Ярослав 
44 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад