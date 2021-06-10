Сделать макет папка для документов

$7
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Закрыт6 заявок543 просмотра

Необходимо сделать крутой и стильный макет

Текст : Документы

И должно быть красиво отрисовано, можно цветами и яркими красками

На оборотной стороне логотип

4 года назад
katya777
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