Разработать каталог продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок1060 просмотров

Необходимо сделать качественный, красивый, многостраничный каталог продукции производителя, с фотографиями продукции и небольшим описанием каждого продукта, всего около 15 позиций.

Фотографии продуктов у нас есть. Так же могу помочь с текстом.

Требования к дизайну - стильно, элегантно , продукты премиум класса, все должно выглядеть на высоком уровне, приложу пару примеров снизу. Однако я предпочитаю темные цвета для нашего каталога, возможно с золотистыми узорами, в меру , как в упаковке нарезки (фото №5).

4 года назад
Fager98
Сос 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$100
2 дня
Escrow
Делали каталог для мясной продукции, ребята молодцы, хорошо помучил их, но они вежливо и терпеливо все сделали, красота!
Всегда отвечает. ТЗ четкое и грамотно сформулированное. Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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Nedokoder
Ярослав 
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2 года назад
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