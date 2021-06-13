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Разработать каталог продукции
Необходимо сделать качественный, красивый, многостраничный каталог продукции производителя, с фотографиями продукции и небольшим описанием каждого продукта, всего около 15 позиций.
Фотографии продуктов у нас есть. Так же могу помочь с текстом.
Требования к дизайну - стильно, элегантно , продукты премиум класса, все должно выглядеть на высоком уровне, приложу пару примеров снизу. Однако я предпочитаю темные цвета для нашего каталога, возможно с золотистыми узорами, в меру , как в упаковке нарезки (фото №5).
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