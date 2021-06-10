Нужно сделать дизайн вывески автомойки. Макет должен быть пригодный для печати в типографии.
Обложка для книги
Нужна обложка для книги «Коучинг - навык 21 века».
Нужна в двух форматах: 2D - обложка и 3D - визуализация книги.
Необходимо подготовить 2-3 варианта с использованием фирменных цветов.
- чтобы она отражала суть названия
- чтобы не было банальных картинок из интернета
- желателен минимализм
Прикрепили примеры для ориентира, которые нравятся по стилю.
Заявки фрилансеров
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