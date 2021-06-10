Обложка для книги

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Закрыт8 заявок691 просмотр

Нужна обложка для книги «Коучинг - навык 21 века».

Нужна в двух форматах: 2D - обложка и 3D - визуализация книги.

Необходимо подготовить 2-3 варианта с использованием фирменных цветов.

- чтобы она отражала суть названия

- чтобы не было банальных картинок из интернета

- желателен минимализм

Прикрепили примеры для ориентира, которые нравятся по стилю.

4 года назад
dramuha
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