Упаковка пакета поставщика промышленного оборудования лазерные станки

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Задача

Необходимо упаковать пакет поставщика. Специфика деятельности компании производство и продажа промышленного лазерного оборудования по металлообработке. Пакет поставщика включает в себя (красивая упаковка + продающие ТКП):

1. Информационное письмо о компании

2. Презентацию о компании

3. Технико-коммерческие предложения по оборудованию (описания станков + технические характеристики)

4. Коммерческое предложение по услугам

5. Упаковка и оформление референс листа

6. Коммерческое предложение по станкам (спецификация станка + стоимость).

Обязательные требования

Опыт работы дизайнером для промышленных компаний и в секторе B2B. Умение красиво упаковывать и делать продающие КП и ТКП. Презентация с инфографикой.

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