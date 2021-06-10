Убрать надпись

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка339 просмотров

убрать со всех макетов (ВООБЩЕ СО ВСЕХ) ,исходники есть)

напидсь со скрина

СРОЧНО

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
4 года назад