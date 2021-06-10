исходники отдам ЛС адаптировать макеты по всем форматам 1. добавить к названию NEW (как в примере) 2. сделат ьпо ценам 1489
Адаптация макета
Нужен маке на акцию -
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за первый заказ через приложение
ПРОМОКОД: ШОКОЛАД
Форматы - а7 - распределить на листе А4, будем сами печатать
и баннер размеров 650*900
Заявки фрилансеров
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