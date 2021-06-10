Адаптация макета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки420 просмотров

Нужен маке на акцию -

Ролл Аква в подарок

за первый заказ через приложение

ПРОМОКОД: ШОКОЛАД

Форматы - а7 - распределить на листе А4, будем сами печатать

и баннер размеров 650*900

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад