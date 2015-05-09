Дипломная работа Финансы

Дипломная работа на тему моделирование финансовых рисков на примере рынка ценных бумаг

Описание: Необходимо рассмотреть все методы оценки финансовых рисков. Рассмотреть методы GARCH и ARCH на конкретном примере акций какой-либо компании(желательно Казахстана, но можно и России или других стран) . Произвести расчет на программах MathLab либо Mathcad, нужны графики или диаграммы. Необходимо пояснить почему именно были выбраны данные методы.