Курсовая работа по истории

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Необходимо написать курсовую работу по истории.

Общее направление курсовой работы – Александр 3:политика в области образования(народная школа,автономия университетская или др.что-то); Преподаватель сказал посмотреть книгу Боханова Александра Николаевича"Александр 3" и прислать несколько вариантов тем курсовой работы. Также необходимы источники.

Предлагаю вам определить тему и по выбранной теме предоставить план для согласования.

После согласования приступить к написанию работы.

Объем работы 30 – 35 стр от введения до списка источников.

Оформление по ГОСТ.

Процент АП более 75 по Etext.

Сроки сдачи работы 31 мая.

10 лет назад
trogvar1
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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