Диплом по прикладной информатике

Предмет. Прикладная информатика. Тема диплома 'разработка модуля автоматизации тендерного отдела на основе корпоративной системы 1С: предприятие'.

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Предприятие для диплома ООО "медком-мп" оптовые продажи изделий медицинского назначения

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