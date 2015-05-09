Диплом по прикладной информатике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок100 просмотров

Предмет. Прикладная информатика. Тема диплома 'разработка модуля автоматизации тендерного отдела на основе корпоративной системы 1С: предприятие'.

Диплом 50 стр. В дипломе допускается наличие воспроизведения чужого текста в объеме не более 10% текста, парафразы допускаются в объеме не более 20% всего текста работы (независимо от раздела).

Предприятие для диплома ООО "медком-мп" оптовые продажи изделий медицинского назначения

Если еще нужна информация пишите. ест ьметода

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров