№ заказа_6567. Краеведческое исследование истории развития аптек Тип работы_____Дипломная работа ________ Тема:_ Краеведческое исследование истории развития аптек в г.Чайковском______________ Уникальность:_________92%_______________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
Реферат по экономике. проверка на АП не требуется
Предмет: Экономика
Тема: «Анализ динамики основных денежных показателей во взаимосвязи для России за 2008-2014 годы»
Тип: referat
Объем: 11 листов
Срок: 11.05.2015
Пожелания:
Критерии для оценки рефератов по дисциплине «Экономика»:
1. актуальность и степень разработанности темы;
2. завершенность и полнота решения всех задач, которые в работе поставил сам автор;
3. взаимосвязь теоретических и практических сведений, использование новейшего статистического и фактологического материала;
4. использование первоисточников: классических работ, иностранной литературы, материалов эмпирических исследований по этой теме;
5. глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных проблемах заданной темы, знание и понимание основных точек зрения и дискуссионных проблем;
6. самостоятельность изложения, творческий подход к рассматриваемой проблеме, умение излагать и аргументировать свою точку зрения;
7. логичность и грамотность изложения материала, владение терминологией и стилем научного изложения;
8. Описать и перечислить основные денежные показатели.
Заявки фрилансеров
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