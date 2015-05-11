Реферат по экономике. проверка на АП не требуется

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Предмет: Экономика

Тема: «Анализ динамики основных денежных показателей во взаимосвязи для России за 2008-2014 годы»

Тип: referat

Объем: 11 листов

Срок: 11.05.2015

Пожелания:

Критерии для оценки рефератов по дисциплине «Экономика»:
1. актуальность и степень разработанности темы;
2. завершенность и полнота решения всех задач, которые в работе поставил сам автор;
3. взаимосвязь теоретических и практических сведений, использование новейшего статистического и фактологического материала;
4. использование первоисточников: классических работ, иностранной литературы, материалов эмпирических исследований по этой теме;
5. глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных проблемах заданной темы, знание и понимание основных точек зрения и дискуссионных проблем;
6. самостоятельность изложения, творческий подход к рассматриваемой проблеме, умение излагать и аргументировать свою точку зрения;
7. логичность и грамотность изложения материала, владение терминологией и стилем научного изложения;
8. Описать и перечислить основные денежные показатели.

10 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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