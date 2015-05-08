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Диплом 6
Организация процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции столовой при производственном предприятии ООО Маслосырзавод на 30 мест
Введение
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Характеристика предприятия
1.2. Организация работы исследуемого цеха
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Расширение ассортимента продукции
2.2. Составление рецептуры на новое или фирменное блюдо
2.3. Описание технологии приготовления нового или фирменного блюда. Составление технологической схемы приго-товления блюда
2.4. Расчет пищевой и энергетической ценности блюда
2.5. Оформление технико-технологической карты
2.6. Расчет интегрального скора
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
3.1. Определение числа потребителей
3.2. Определение количества блюд
3.3. Составление расчетного меню
4. Расчет количества сырья и полуфабрикатов
5. Реализация блюд в зале
6. Составление производственной программы цеха
7. Расчет численности производственных работников
8. Технологический расчет оборудования
8.1. Расчет механического оборудования
8.2. Расчет холодильного оборудования
8.3. Расчет теплового оборудования
8.4. Расчет немеханического оборудования
8.5. Расчет раздаточного оборудования
9. Расчет площадей помещений по площади, занимаемой оборудованием
10. Планировочное решение цеха
Заключение
Список использованных источников
Приложение
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