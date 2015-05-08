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Подсистема расчетов с клиентами в ООО

Подсистема расчетов с клиентами в ООО «Агроремонт»

Глава 1. Задача по автоматизации учёта в

1.1. Проблемы автоматизации (нерешённые задачи) дея-тельности

1.2

1.3.

Глава 2. Обоснование выбранного подхода

2.1. Обоснование выбранного подхода к автоматизации.

2.2. Формальное описание автоматизируемых процессов с обоснованием выбора средств описания.

2.3. Разработка информационно-логической модели разра-батываемого средства автоматизации.

2.4. Обоснование Выбора средств для программной реали-зации.

Глава 3. Разработка системы и реализация контрольного примера.

3.1. Разработка интерфейса.

3.2. Разработка отдельных модулей системы.

3.3. Реализация контрольного примера.

Заключение.

Список использованных источников.

Приложения.

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10 лет назад
realtea83
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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