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Подсистема автоматизированного учета товарных операций в ИП

Глава 1. Задача по автоматизации учёта

1.1. Проблемы автоматизации (нерешённые задачи) деятельности

1.2 Обоснование необходимости новых разработок для ав-томатизации деятельности кредитных кооперативов.

1.3. Постановка задачи автоматизации учета в кредитном кооперативе.

Глава 2. Обоснование выбранного подхода к автоматиза-ции и выбор средств автоматизации.

2.1. Обоснование выбранного подхода к автоматизации.

2.2. Формальное описание автоматизируемых процессов с обоснованием выбора средств описания.

2.3. Разработка информационно-логической модели разра-батываемого средства автоматизации.

2.4. Обоснование Выбора средств для программной реали-зации.

Глава 3. Разработка системы и реализация контрольного примера.

3.1. Разработка интерфейса.

3.2. Разработка отдельных модулей системы.

3.3. Реализация контрольного примера.

Заключение.

Список использованных источников.

Приложения.

10 лет назад
realtea83
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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