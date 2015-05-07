Курсовая работа по экономике

$35
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Закрытнет заявок120 просмотров

Все необходимое к заданию прикрепляю в файлах(методички, задачи и т.д.)

ВУЗ СПБГТИ

Вариант№12

Оригинальность 70% по etxt

10 лет назад
arnold_si
Терентий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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