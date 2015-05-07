Курсовая работа по экономике

Требуется написать/дописать 3ю(заключительную) главу дип. работы по экономике. Глава уже написана, к ней есть претензии преподавателя(см. прикрепленный файл). Можно либо внести корректировки, учитывающие эти претензии, либо написать главу заново с их учетом, как ...