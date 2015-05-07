Диплом: Совершенствование системы государсвенного управления

Диплом по теме: Совершенствование системы государственного управления отраслями социального комплекса на примере здравоохранения на базе мед. учреждения.

В работе нужны расчеты показателей за 2-3 года, свот-анализ, прогноз развития на перспективу.

Требования от университета в приложении.

Объем: 85-95 стр.

Срок до конца мая.