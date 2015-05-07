Контрольная по тендеру

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№ заказа_6557. Контрольная по тендеру

Тип работы: _Контрольная работа

Тема:_ Разработайте модель конкурентного тендера в качестве способа организации более эффективного распределения ресурсов в отраслях естественной монополии

Язык написания - рус.

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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