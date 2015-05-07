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Курсовая по менеджменту
Заказ №6554 Курсовая по менеджменту
Тип: курсовая работа
Дисциплина: менеджмент
Тема: Проектирование управленческой структуры и системы управления
Объем: 40стр, уникальность: 75%
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