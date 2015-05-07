Курсовая по менеджменту

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Заказ №6554 Курсовая по менеджменту

Тип: курсовая работа

Дисциплина: менеджмент

Тема: Проектирование управленческой структуры и системы управления

Объем: 40стр, уникальность: 75%

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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