Курсовая. Маркетинг

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Закрыт3 заявки103 просмотра

№ заказа________6562______________

Тип работы: _____Курсовая работа__________

Предмет: ________Маркетинг_____________

Тема:_Анализ поведения потребителей___

К-во страниц:________30стр__________

Срок написания_____10.05.15______________

Язык написания______рус._________________

Уникальность: 100%

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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