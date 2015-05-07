Курсовая по Логистике

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Закрыт1 заявка98 просмотров

предмет/дисциплина: Логистика

тема работы: Бенчмаркинг в логистическом бизнесе: назначение, области применения, этапы реализации.

тип работы: Курсовая

объем: 30 страниц

антиплагиат.ру от 65%

срок до 23 мая

нужно будет скинуть мне план,чтобы была возможность согласовать его с дипломным руководителем.

В курсовой надо упомянуть про финансовые мультипликаторы для расчета KPI во второй части.

Анализ будет делаться между 2 компаниями(компании и их данные скину уже при работе)

Теоретическую часть надо скинуть сразу по мере готовности

Положение о курсовой работе прикреплено в файле.

просьба указывать цену за всю работу.

10 лет назад
sergey388
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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