Курсовая работа по экономической безопастности

Тема : "Промышленная безопасность как форма экономической безопасности"

Плагиат : +60%

Объём : 25-30 страниц

Использованной литературы должно быть не ранее 2010 года. Можно использовать сноски на литературу. Думаю что обойдётся без практической части. Желательно с защитой курсовой работы. Вроде бы пока всё