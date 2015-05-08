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Диплом 2
Разработка подсистемы учета поставок в ООО "Маслосырзавод"
Диплом
Введение.
Глава 1. Средства автоматизации учета поставок
1.1.
1.2.
1.3.
Глава 2. Модификация программы учета поставок
2.1.
2.2.
Глава 3. Описание работы и тестовых примеров подсистемы учета поставок.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
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