Диплом 2

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Разработка подсистемы учета поставок в ООО "Маслосырзавод"

Диплом

Введение.

Глава 1. Средства автоматизации учета поставок

1.1.

1.2.

1.3.

Глава 2. Модификация программы учета поставок

2.1.

2.2.

Глава 3. Описание работы и тестовых примеров подсистемы учета поставок.

Заключение.

Список использованных источников.

Приложения.

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10 лет назад
realtea83
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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