Предмет : Дизайн (графический дизайн) тема : Дизайн проект сборник рассказов А.П. Чехова тип : диплом объем : 50 листов срок: 21.05.2015 В содержание точно добавить нужно ...
Курсовая на тему: " Измеритель опоры"
Нужно сделать до 4 июня. Язык желательно украинский но можно и русский. Методичку прикрепил! Количесто страниц желательно 50. Но не меньше 35стр.
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