Курсовая на тему: " Измеритель опоры"

$20
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Закрытнет заявок106 просмотров

Нужно сделать до 4 июня. Язык желательно украинский но можно и русский. Методичку прикрепил! Количесто страниц желательно 50. Но не меньше 35стр.

10 лет назад
Vadim17
Вадим 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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