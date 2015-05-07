№ заказа 6563. Исследование общих функций организации Тип работы: _____Курсовая работа__________ Предмет: ________Маркетинг_____________ Тема: Теория организации "Исследование общих функций организации" К-во страниц:________30стр__________ Язык написания______рус._ Уникальность: 100% Дополнительную документацию отправлю ...
Диплом (вторая глава) Информационные системы обеспечения
Дисциплина: Информационные системы обеспечения в градостроительной деятельности
Тема: инвентаризация земель муниципального района (городского округа ) по материалам космической съемки (аэрофотосъемки)
стр.: 15
Оригинальность: 50%
нужна только 2 глава план написания есть
чертежи не так важны, желательно 2-3 штуки автокад и кредокад,таблицы в ехеле
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