Диплом по графическому дизайну

Предмет : Дизайн (графический дизайн)

тема : Дизайн проект сборник рассказов А.П. Чехова

тип : диплом

объем : 50 листов

срок: 21.05.2015

В содержание точно добавить нужно параграф "Виды книжной иллюстрации" о типах (ручной работы, компьютерной и т.д ), также глава о книге как таковой - ее структура, предназначение и т.п. это почти Ваша вторая глава, но только надо ее аспект поменять - "не руководство к созданию книги, а описание простое о книгах". Это мне писал преподаватель!