Курсовая Финансовый анализ и учет деятельности коммерческого банка, на примере банка, 30 листов, оригинальность 75% АП, оформление стандартное,, сноски, свежая литература
Диплом по графическому дизайну
Предмет : Дизайн (графический дизайн)
тема : Дизайн проект сборник рассказов А.П. Чехова
тип : диплом
объем : 50 листов
срок: 21.05.2015
В содержание точно добавить нужно параграф "Виды книжной иллюстрации" о типах (ручной работы, компьютерной и т.д ), также глава о книге как таковой - ее структура, предназначение и т.п. это почти Ваша вторая глава, но только надо ее аспект поменять - "не руководство к созданию книги, а описание простое о книгах". Это мне писал преподаватель!
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