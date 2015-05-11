Реферат. проверка на АП не требуется

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Предмет: Экологичность и безопасность

Тема: Социальное значение УЗо в масштабах страны

Тип: referat

Объем: 14 листов

Срок: 11.05.2015

Пожелания:

Преподаватель хотел обзор статистики пожаров,травм из-за неполадок электросети с появлением УЗО(устройство защитного отключения), роль и значение УЗО в жизни современной России и т.п.

Материал только самый современный – никакого старья.

Ссылки на литературные источники должны быть выполнены по правилам – автор, название, год, издательство, кол-во стр.

Ссылки на интернетовские материалы также должны быть точные (линки).

Вступление должно быть кратким и не надо начинать с истории и назначения охраны труда.

Никаких инструкций по технике безопасности

Все ГОСТы и СНИПы проверить на актуальность – никаких устаревших и утративших силу (все есть в интернете).

Текст должен быть грамотным и выверенным (есть WORD). Неграмотные тексты даже не буду проверять.

Проверка на АП не требуется

10 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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