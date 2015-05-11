№ заказа_6567. Краеведческое исследование истории развития аптек Тип работы_____Дипломная работа ________ Тема:_ Краеведческое исследование истории развития аптек в г.Чайковском______________ Уникальность:_________92%_______________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
Реферат. проверка на АП не требуется
Предмет: Экологичность и безопасность
Тема: Социальное значение УЗо в масштабах страны
Тип: referat
Объем: 14 листов
Срок: 11.05.2015
Пожелания:
Преподаватель хотел обзор статистики пожаров,травм из-за неполадок электросети с появлением УЗО(устройство защитного отключения), роль и значение УЗО в жизни современной России и т.п.
Материал только самый современный – никакого старья.
Ссылки на литературные источники должны быть выполнены по правилам – автор, название, год, издательство, кол-во стр.
Ссылки на интернетовские материалы также должны быть точные (линки).
Вступление должно быть кратким и не надо начинать с истории и назначения охраны труда.
Никаких инструкций по технике безопасности
Все ГОСТы и СНИПы проверить на актуальность – никаких устаревших и утративших силу (все есть в интернете).
Текст должен быть грамотным и выверенным (есть WORD). Неграмотные тексты даже не буду проверять.
Проверка на АП не требуется
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