Срочный проект по гражданскому праву

Дисциплина: гражданское право

Тема: Спорные вопросы о предмете договорных отношений в сфере энерегетики в рос праве и праве зар стран

Кол-во страниц: 25

Оригинальность: 85%

Срок: 10.05.2015

Дополнительно:

исправить нужно только 2 главу.

внимательно изучите комментарии научного руководителя.

работа должна быть структурирована и логично изложена, с использованием нескольких источников. особенно, рекомендуется использовать книгу Л.И.Шевченко (научный руководитель клиента)

также, во 2 главе нужно правильно раскрыть тему договорных отношений

еще нужно будет дописать заключение и сделать презентацию.