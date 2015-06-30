Курсовая по психологии

$22
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки267 просмотров

Предмет, дисциплина: Психология развития

Тема работы: Особенности психического развития младшего школьника

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25-30 страниц

Антиплагиа.ру от 70%

Цена 1100р., оплата по факту

Срок 13 мая

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Exzorcist
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$23
2 дня
Спасибо за отличную работу!
Спасибо за доверие! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Exzorcist
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Диплом 6

    $156

    Организация процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции столовой при производственном предприятии ООО Маслосырзавод на 30 мест Введение 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1. Характеристика предприятия 1.2. Организация работы исследуемого ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом 5

    $197

    Подсистема автоматизации учета работников предприятия в отделе кадров ООО Глава 1. Задача по автоматизации учёта в 1.1. Проблемы автоматизации (нерешённые задачи) дея-тельности 1.2 1.3. Глава ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом 4

    $197

    Подсистема расчетов с клиентами в ООО Подсистема расчетов с клиентами в ООО «Агроремонт» Глава 1. Задача по автоматизации учёта в 1.1. Проблемы автоматизации (нерешённые задачи) дея-тельности 1.2 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом 3

    $197

    Подсистема автоматизированного учета товарных операций в ИП Глава 1. Задача по автоматизации учёта 1.1. Проблемы автоматизации (нерешённые задачи) деятельности 1.2 Обоснование необходимости новых разработок для ав-томатизации деятельности кредитных кооперативов. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом 2

    $197

    Разработка подсистемы учета поставок в ООО "Маслосырзавод" Диплом Введение. Глава 1. Средства автоматизации учета поставок 1.1. 1.2. 1.3. Глава 2. Модификация программы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом

    $197

    04 Мая, Понедельник По договоренности4 предложения Организация защиты информации в администрации района Введение. Глава 1. Средства защиты информации в администрации района 1.1. 1.2. 1.3. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад