№ заказа_6567. Краеведческое исследование истории развития аптек Тип работы_____Дипломная работа ________ Тема:_ Краеведческое исследование истории развития аптек в г.Чайковском______________ Уникальность:_________92%_______________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
Курсовая.ШГПИ факультет физическая культура.
курсовая.ШГПИ факультет физическая культура.Предмет педагогика,30стр, тема на фото.Методички нет
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