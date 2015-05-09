Курсовая.ШГПИ факультет физическая культура.

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Закрыт1 заявка115 просмотров

курсовая.ШГПИ факультет физическая культура.Предмет педагогика,30стр, тема на фото.Методички нет

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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