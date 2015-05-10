Срочная работа по финансам

Дисциплина: Финансы

Тема: Частное учреждение и Государственная финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей в России.

Кол-во страниц: 10

Оригинальность: 85%

Срок: 10.05.2015

Дополнительно:

вариант работы 24 и в первом вопросе и во втором. Сделать в соответствии с методическими указаниями.