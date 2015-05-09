№ заказа_6567. Краеведческое исследование истории развития аптек Тип работы_____Дипломная работа ________ Тема:_ Краеведческое исследование истории развития аптек в г.Чайковском______________ Уникальность:_________92%_______________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
Курсовая в виде Бизнес планирования.
Курсовая в виде Бизнес планирования.Тема:бизнес план турбаза в Карелии.Есть пример. там только до 24 страницы. 25 уже не нужно.
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