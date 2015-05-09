Курсовая в виде Бизнес планирования.

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Курсовая в виде Бизнес планирования.Тема:бизнес план турбаза в Карелии.Есть пример. там только до 24 страницы. 25 уже не нужно.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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