№ заказа_6567. Краеведческое исследование истории развития аптек Тип работы_____Дипломная работа ________ Тема:_ Краеведческое исследование истории развития аптек в г.Чайковском______________ Уникальность:_________92%_______________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
Курсовая по социологии
курсовая по социологии.Объем работы 25-35 листов срок 13-14 мая.методы нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен литературный обзор к диплому.Агрономия.Максимум 10 страниц Тема и пункты.Срок 1-2 дня. Есть план и методичка.Закрыт10 лет назад
аналитическая работа. предмет-теория и история дипломатии.тема-турецко-курдский конфликт.25 страниц. 70% оригинального текста. в работе должны быть различные сноски.срок 1-2 дня макс,25 страниц должно быть, оригигальный текст 70%, методы нет.вот примерно таким должно быть ...Закрыт10 лет назад
Курсовая.Медицина.Тема-Особенности сестринского ухода за пациентами с раком легких.30-40 страниц.Есть план.Уник 65.Презентация и речь на 10 минут. Срок 15 мая.Есть план.Методы нетРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
курсовая по ТН ВЭД.Срок 12 май край.80 уник текста! Есть план примерный.Закрыт10 лет назад
Курсовая в виде Бизнес планирования.Тема:бизнес план турбаза в Карелии.Есть пример. там только до 24 страницы. 25 уже не нужно.Закрыт10 лет назад
Предмет: Экономика Тема: Анализ динамики контрциклических показателей в России за период с 2004-2014 Тип: referat Объем: 11 листов Срок: 11.05.15 Пожелания: ПРОВЕРКА НА АП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! Критерии ...Закрыт10 лет назад
Предмет: Экономика Тема: «Анализ динамики основных денежных показателей во взаимосвязи для России за 2008-2014 годы» Тип: referat Объем: 11 листов Срок: 11.05.2015 Пожелания: Критерии для оценки рефератов по ...Закрыт10 лет назад
Предмет: Экологичность и безопасность Тема: Социальное значение УЗо в масштабах страны Тип: referat Объем: 14 листов Срок: 11.05.2015 Пожелания: Преподаватель хотел обзор статистики пожаров,травм из-за неполадок электросети ...Закрыт10 лет назад
курсовая.ШГПИ факультет физическая культура.Предмет педагогика,30стр, тема на фото.Методички нетЗакрыт10 лет назад