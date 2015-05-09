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Закрыт2 заявки111 просмотров

Курсовая.Медицина.Тема-Особенности сестринского ухода за пациентами с раком легких.30-40 страниц.Есть план.Уник 65.Презентация и речь на 10 минут. Срок 15 мая.Есть план.Методы нет

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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