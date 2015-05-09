аналитическая работа. предмет-теория и история дипломатии.тема-турецко-курдский конфликт.25 страниц. 70% оригинального текста.

в работе должны быть различные сноски.срок 1-2 дня макс,25 страниц должно быть, оригигальный текст 70%, методы нет.вот примерно таким должно быть содержание/В основном должен быть описан 19 век(именно тогда начался этот конфликт).