Аналитическая работа. предмет-теория и история дипломатии

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аналитическая работа. предмет-теория и история дипломатии.тема-турецко-курдский конфликт.25 страниц. 70% оригинального текста.

в работе должны быть различные сноски.срок 1-2 дня макс,25 страниц должно быть, оригигальный текст 70%, методы нет.вот примерно таким должно быть содержание/В основном должен быть описан 19 век(именно тогда начался этот конфликт).

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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