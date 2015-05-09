Диплом.бухгалтерский учет

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диплом.бухгалтерский учет, тема:учет и анализ денежных средств на предприятии, весь дип не больше 80 страниц, нету методичек, нужна теория,практику сама сделаю, нужна только теория.есть критерии и план.до 25 мая

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров