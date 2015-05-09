2я глава диплома по литературе на 11 мая

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Закрыт1 заявка96 просмотров

Дипломная по литературе. В дипломе 1и 2 главы, первая уже сделана. Нужна 2я глава! срок 11 мая

Особенности жанра романа в творчестве исая калашникова на примере романа жестокий век

не менее 70 стр

стандартные требования для диплома: актуальность, новизна, теоретическая обоснованность и практическая закрепленность

первая глава-теория, вторая практика на примере романа

проверка на антиплагиат. 70%. есть курсовая работа,от которой нужно отталкиваться.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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