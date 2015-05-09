Курсовая работа по программированию.Тема на фото , практика выполняется в pascal ABC.net.В работе должно быть две главы , теория и практика (они никак не взаимосвязаны ). срок горит.
Курсовая по "экономике организации" на 13-14 мая
курсовая по "экономике организации", там задачи по спецификации железной дороги.40 стр.тема«Расчет экономических показателей работы предприятия железнодорожного транспорта». Мой вариант- 4, в некоторых местах подписано после запятой два числа. Нужно решать с ними.
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