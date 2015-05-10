Срочный проект по бух учету

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Дисциплина: Бухгалтерский учет

Тема: Учет производственно - финансовой деятельности предприятия при осуществлении внешнеэкономических операций

Кол-во страниц: 30

Оригинальность: 70%

Срок: 10.05.2015

Дополнительно:

Есть заполненный журнал операций, каждый пункт нужно расписать так как это расписано в файле курсовая бух учет, также нужно введение заключение аннотация. пункт №10 нужно расписать два раза в рублях и долларах

10 лет назад
nik0lka
35 лет
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Был
8 лет назад
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