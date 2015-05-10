Срочный проект по бух учету

Дисциплина: Бухгалтерский учет

Тема: Учет производственно - финансовой деятельности предприятия при осуществлении внешнеэкономических операций

Кол-во страниц: 30

Оригинальность: 70%

Срок: 10.05.2015

Дополнительно:

Есть заполненный журнал операций, каждый пункт нужно расписать так как это расписано в файле курсовая бух учет, также нужно введение заключение аннотация. пункт №10 нужно расписать два раза в рублях и долларах