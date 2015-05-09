Тема: ЗАКАЗ НА ОЦЕНКУ: Курсовая работа по логистике - на 15.05

курсовая работа

дисциплина - логистика

ТЕМА: "Управление запасами. Расчет модели управления запасами с фиксированным размером заказа"

6 вариант

все методички и задание приложены

Введение 1-2 стр.

Аналитическая часть курсовой работы должна занимать 10-12 страниц машинописного текста. (структура этой части подробно расписана в методичке!!!)

Расчётная и графическая часть курсовой работы должна занимать 5-8 стр. машинописного текста. (это решение задачи из методички, с графиками и расчетами), подробно в методичке!

Заключение 1,5- 2 стр.

Требования к Курсовой работе:

1. Курсовая должна состоять из 2х частей - теоретическая и практическая. Для образца откройте методичку.

2. Теоретическая часть должна быть индивидуально ВАША! Т.к. работа будет проверятся на плагиат!!! Уникальность работы 75%.

3. Практическая часть - это решение задачи из методички. Ваш вариант - порядковый номер из списка группы. Требуется подробное решение задачи с пошаговым объяснением каждого действия, должны присутствовать графики и расчеты!.

4.Список литературы за последние 5 лет