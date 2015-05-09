реферат на тему "Политика и экология" реферат 12 листов По реферату - срок до 17 мая. Дисциплина - политология. Уникальность 70-80%
Курсовая работа по логистике
Тема: ЗАКАЗ НА ОЦЕНКУ: Курсовая работа по логистике - на 15.05
курсовая работа
дисциплина - логистика
ТЕМА: "Управление запасами. Расчет модели управления запасами с фиксированным размером заказа"
6 вариант
все методички и задание приложены
Введение 1-2 стр.
Аналитическая часть курсовой работы должна занимать 10-12 страниц машинописного текста. (структура этой части подробно расписана в методичке!!!)
Расчётная и графическая часть курсовой работы должна занимать 5-8 стр. машинописного текста. (это решение задачи из методички, с графиками и расчетами), подробно в методичке!
Заключение 1,5- 2 стр.
Требования к Курсовой работе:
1. Курсовая должна состоять из 2х частей - теоретическая и практическая. Для образца откройте методичку.
2. Теоретическая часть должна быть индивидуально ВАША! Т.к. работа будет проверятся на плагиат!!! Уникальность работы 75%.
3. Практическая часть - это решение задачи из методички. Ваш вариант - порядковый номер из списка группы. Требуется подробное решение задачи с пошаговым объяснением каждого действия, должны присутствовать графики и расчеты!.
4.Список литературы за последние 5 лет
Заявки фрилансеров
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