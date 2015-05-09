Реферат по политологии

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Закрыт2 заявки127 просмотров

реферат на тему "Политика и экология"

реферат 12 листов

По реферату - срок до 17 мая. Дисциплина - политология.

Уникальность 70-80%

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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