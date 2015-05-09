Диплом реклама

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Закрыт1 заявка92 просмотра

диплом. 60 страниц (есть одобренная преподавателем заготовка первой главы на 10 страниц)

АП 85%

срок 6 дней.

Подробное задание во вложении. Пример опроса и заготовку главы пришлю исполнителю

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров