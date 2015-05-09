Диплом реклама

Здравствуйте. Нужно сделать диплом. Тема: совершенствование документационного обеспечения управления в отделе кадров в Брединской муниципальной районной больницы Челябинской области п.Бреды. Объем: 60–61 стр. ...
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диплом. 60 страниц (есть одобренная преподавателем заготовка первой главы на 10 страниц)
АП 85%
срок 6 дней.
Подробное задание во вложении. Пример опроса и заготовку главы пришлю исполнителю
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