Диплом: документоведение

$108
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Завершен2 заявки133 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: совершенствование документационного обеспечения управления в отделе кадров в Брединской муниципальной районной больницы Челябинской области п.Бреды.

Объем: 60–61 стр.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

Нужен план на утверждение.

Цена 6000р

Срок 10–11 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
20 дней назад
10 лет назад
$108
11 дней
Проект сдан хорошо. Рекомендую!
Спасибо, оплата в срок, сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
20 дней назад
10 лет назад
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