Преддипломная Экономика и управление на предприятии РГБ

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Закрытнет заявок76 просмотров

70 страниц. 3-4 дня.

подробности во вложении.

Есть часть диплома. ее пришлю исполнителю

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров