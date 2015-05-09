2 дня. 40 страниц. АП от 70% подробности во вложении
Преддипломная Экономика и управление на предприятии РГБ
70 страниц. 3-4 дня.
подробности во вложении.
Есть часть диплома. ее пришлю исполнителю
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