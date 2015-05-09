Курсовая по коммуникации

$26
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Закрыт1 заявка112 просмотров

Курсовая

Тема: Основные количественно-качественные подходы к изучению особенностей организационной культуры для целей осуществления эффективной интрекультурной коммуникации.

Поправка по объему - от 15 страниц

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Цена 1300р., оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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