Диплом Пoвышeниe кoнкypeнтoc-cти pecтopaнa нa пpинципax мapкeтинга

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки66 просмотров

диплом, 2 и 3 главы+ введение с заключением

Пoвышeниe кoнкypeнтocпoco6нocти pecтopaнa нa пpинципax мapкeтингa

план есть, утвержден. http://joxi.ru/vn2Y1BQTQkXa26

методики расчета есть

методичка есть

теор глава есть.

все вышлю в сообщении по запросу

70% АП

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров