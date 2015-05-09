Диплом Пoвышeниe кoнкypeнтoc-cти pecтopaнa нa пpинципax мapкeтинга

Необходимо написать курсовую работу по истории. Общее направление курсовой работы – Александр 3:политика в области образования(народная школа,автономия университетская или др.что-то); Преподаватель сказал посмотреть книгу Боханова Александра Николаевича"Александр 3" и прислать несколько вариантов тем ...