Курсовая по микроэкономике

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тема: "Сравнительный анализ разных форм организации предпринимательской деятельности"

Нужна только 2 глава,объем 15 страниц.

План главы:

2 глава:Сравнительная характеристика организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в России.

2.1.Анализ преимуществ и недостатков основных организационно правовых форм в России.

2.2.Проблемы российского предпринимательства.

2.3.Предложение возможных путей решения имеющихся проблем в российском предпринимательстве.

2.4.Спавнительный анализ форм организации предпринимательской деятельности в РФ.

И Заключение.

Данные за последние 2-3 года. Источники-экономические газеты,журналы. Не более 5 интернет источников.

Антиплагиат 65-70%. Ссылки на литературу,чтобы я лично могла зайти и прочесть источник информации.

10 лет назад
Diplomki
Артём 
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10 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
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10 лет назад
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Всё хорошо
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tovkaleva
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2 года назад
10 лет назад